Куба потребовала реакции международного сообщества на удары по Венесуэле

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что международному сообществу необходимо немедленно отреагировать на «преступное нападение» США на Венесуэлу. Об этом господин Диас-Канель написал в Х после взрывов в Каракасе.

«Государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки. Родина или смерть! Мы победим!»,— написал президент Кубы.

Сегодня утром в столице Венесуэлы Каракасе прозвучало не менее семи взрывов. Часть города на юге, где расположена крупная военная база, осталась без электричества. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. МИД страны обвинил в нападении США.

Белый дом пока никак официально не комментировал это. Источники CBS сообщили, что указ об ударах отдал президент Дональд Трамп. Последний ранее уже допускал проведение наземной операции в Венесуэле, власти которой он обвиняет в связях с наркокартелями.