Венесуэла запросила срочное заседание Совбеза ООН после захвата Мадуро

Венесуэла направила срочный запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с действиями США, сообщил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто в Telegram. Он охарактеризовал события как «преступную агрессию».

«Ни одно трусливое нападение не сможет сломить силу этого народа, который выйдет победителем из этой ситуации»,— написал министр.

Аналогичное требование о созыве экстренного заседания высказал президент Колумбии Густаво Петро, призвав обсудить ситуацию также в Организации американских государств.

Сегодня утром в Каракасе прозвучала серия взрывов. Президент США Дональд Трамп заявил о захвате венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги и сообщил, что их вывезли из страны. Первый заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в соцсети X сообщил, что господину Мадуро предстоит предстать перед правосудием.