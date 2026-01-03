Президент Аргентины Милей поддержал захват Мадуро американскими военными

Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал захват президента Венесуэлы американскими военными. На своей странице в X господин Милей написал несколько постов в поддержку действий США.

Фото: Jose Luis Magana / AP

«Свобода продвигается вперед! Да здравствует свобода, черт возьми!»,— написал президент Аргентины. Так он прокомментировал несколько постов о действиях США в Венесуэле, в том числе сообщение издания Infobae. В нем указано, что президент США Дональд Трамп подтвердил захват Николаса Мадуро американскими военными.

Сегодня Соединенные Штаты нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу и захватили президента страны вместе с его женой Силией Флорес, которых вывезли из страны. Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Николасу Мадуро предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза наркотиков, а также хранении оружия. Вскоре супруги предстанут перед американскими судами.