Посольство России не пострадало из-за взрывов в Каракасе

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов. Были повреждены несколько объектов. По словам посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, российское посольство не получило повреждений.

Все сотрудники российского посольства остались на своих рабочих местах, никто не пострадал, рассказал дипломат ТАСС.

В Каракасе прозвучало не менее семи взрывов. Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о введении в стране чрезвычайного положения. МИД страны обвинил в ударах США.

По данным CBS News, приказ о нанесении ударов отдал президент США Дональд Трамп. Последний уже заявлял о возможном проведении наземной операции в Венесуэле. Господин Трамп обвинял власти страны в связях с наркокартелями.