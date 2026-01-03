Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Посольство России не пострадало из-за взрывов в Каракасе

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов. Были повреждены несколько объектов. По словам посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, российское посольство не получило повреждений.

Все сотрудники российского посольства остались на своих рабочих местах, никто не пострадал, рассказал дипломат ТАСС.

В Каракасе прозвучало не менее семи взрывов. Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о введении в стране чрезвычайного положения. МИД страны обвинил в ударах США.

По данным CBS News, приказ о нанесении ударов отдал президент США Дональд Трамп. Последний уже заявлял о возможном проведении наземной операции в Венесуэле. Господин Трамп обвинял власти страны в связях с наркокартелями.

