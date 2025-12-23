Главные новости за 23 декабря: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Заксобрание Петербурга внесли проект поправок к федеральному закону об охране атмосферного воздуха. Петербургские депутаты предлагают признать неприятные запахи загрязняющими веществами наряду с химическими веществами, пылью и микроорганизмами. Авторы инициативы указывают, что сейчас отсутствует законодательная база для фиксации «превышения концентрации запахов». Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад».

Владельцы НТЦ «Развитие» Константин Рябов и Роман Шаров приобрели по 30% долей в компании «МорТехПром», специализирующейся на изготовлении алюминиевых корпусов пультов управления для кораблей. Теперь партнеры планируют консолидировать мощности пяти своих площадок на одной территории в Колпино площадью 2 тыс. кв. м, что позволит объединить станочный парк, коллектив и портфели заказов.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Ленинградской области и еще четырех регионах России организатора и 20 активных участников межрегиональной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. С 2024 года фигуранты легализовали более 2 тыс. иностранцев, заработав на этом не менее 500 млн рублей, сообщили в силовом ведомстве. В общей сложности было проведено 65 обысков и осмотров, допрошены более 100 участников и свидетелей.

В связи с сезонными вирусами на карантин закрыто уже 519 классов в школах Санкт-Петербурга. За неделю их количество выросло почти на сто, сообщили в городском комитете по образованию. В Северной столице выросла заболеваемость детей гриппом, ОРВИ и ковидом. Из-за этого также приостановлена работа 65 групп в детских садах. На прошлой неделе в Петербурге насчитывалось 410 закрытых на карантин классов и 41 группа в дошкольных учреждениях.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину лично доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав граждан, с 2014 года вкладывавших средства в строительство ЖК «Всеволожский штиль». Несмотря на ввод части домов в 2019 году, застройщик — ООО ПМК «Всеволожскиндстрой» — так и не завершил объект, оставив пайщиков без квартир.

Также председатель Следственного комитета обратил внимание на уголовное дело, фигуранткой которого стала преподавательница из Петербурга Афина Симеонидис, которую отравили в СИЗО по обвинению в насилии над учениками. Поскольку в СМИ распространяются сведения о невиновности молодой женщины, Александр Бастрыкин поручил изменить ей избранную судом меру пресечения.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу по продаже квартиры под влиянием мошенников. Жилье осталось за покупательницей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Подробнее об очередном судебном споре с иском по «схеме Долиной», участниками которого стали две жительницы Петербурга, и его разрешении — в материале «Ъ Северо-Запад».

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании утвердил строительство специализированного центра для обслуживания коммунальной техники в производственной зоне «Ржевка». Компании «Митракс» предоставят земельный участок площадью 20 тыс. кв. м. Инвестор должен будет построить там сервисную базу с испытательным полигоном для ремонта и обслуживания спецтехники, используемой городскими коммунальными предприятиями.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Евгения Бредихина к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 4,1 млн рублей по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Было установлено, что в 2019-2021 годах Бредихин, занимавший должность заместителя начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза», выступил посредником при передаче денег бывшему заместителю председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаилу Москвину.

Жители Мурманской области 23 декабря столкнулись со сложностями с доступом к интернету. Причиной стала авария на магистральной линии, сообщили в оперативном штабе региона. Поломка произошла на территории Республики Карелия. К исправлению ситуации приступили сотрудники «Ростелекома». В компании пояснили «Ъ Северо-Запад», что кабель был поврежден стройтехникой. При этом земляные работы проводились сторонней организацией без необходимых согласований, добавили в пресс-службе оператора.

ООО «Еврохим Северо-Запад-2» (ЕХСЗ-2) направило обращения в регуляторные органы Италии и Люксембурга из-за заявлений итальянской Maire о разбирательстве со структурой российской компании. Поводом стало заявление Maire о том, что ее дочерняя Tecnimont по спору с группой «Еврохим» якобы получила «немедленно исполняемый приказ» арбитражного трибунала ICC в Лондоне о мерах по «замораживанию активов» на сумму около 1,1 млрд евро. В ЕХСЗ-2 утверждают, что речь идет лишь о процессуальном документе, разрешающем обращаться в государственные суды за обеспечительными мерами.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен прокомментировала заявление администрации города Ульяновска о якобы путанице на прямой линии президента РФ. Ранее в мэрии областного центра заявили, что жалоба на состояние инфраструктуры населенного пункта могла поступить от жителя поселка Ульяновка, расположенного в Ленобласти. Напомним, что обращение было зачитано из смс-сообщений, которые транслировались на табло в зале. Глава государства поручил Дмитрию Пескову «пометить это», чтобы «понять, о чем речь».