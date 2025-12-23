В Ленобласти ответили Ульяновску из-за путаницы названий на прямой линии Путина

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен прокомментировала заявление администрации города Ульяновска о якобы путанице на прямой линии президента РФ. Ранее в мэрии областного центра заявили, что жалоба на состояние инфраструктуры населенного пункта могла поступить от жителя поселка Ульяновка, расположенного в Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видеотрансляции прямой линии президента РФ Фото: скриншот видеотрансляции прямой линии президента РФ

«Обращаю внимание коллег из Ульяновска, что прямая линия президента России готовится исключительно ответственно и профессионально — об этом знают в каждом регионе России. Из поселка Ульяновка в администрацию региона не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение. Инженерная инфраструктура поселения работает стабильно. И такой же стабильности мы желаем Ульяновску»,— заявила госпожа Путронен.

«Ъ-Волга» сообщал, что в мэрии Ульяновска не исключили путаницу при обозначении областного центра и поселка Ульяновка под Петербургом. Напомним, что во время прямой линии президента Владимира Путина в минувшую пятницу был зачитал вопрос из смс-сообщений, которые транслировались на табло в зале: «Мы в Ульяновске живем, как будто в 19 веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?». Глава государства поручил своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову «пометить это», чтобы «понять, о чем речь». Сообщение, зачитанное президентом, вызвало много обсуждений в СМИ и соцсетях, где жители волжского города соглашались с наличием множества проблем областного центра.

Подробнее об этой необычной истории — в материале «Ъ-Волга» «К Владимиру Путину обратились из позапрошлого века».

Андрей Цедрик