В «Ростелекоме» назвали причину отключения интернета из-за аварии в Карелии

Причиной аварии на магистральной линии в Карелии, из-за которой жители соседней Мурманской области во вторник, 23 декабря, столкнулись с ограничением доступа в интернет, стало повреждение кабеля стройтехникой, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании «Ростелеком». При этом земляные работы проводились сторонней организацией без необходимых согласований, добавили в пресс-службе оператора.

Сейчас, по информации «Ъ Северо-Запад», на месте происшествия работают четыре аварийно-восстановительные бригады, которые предпринимают все меры для скорейшего восстановления связи. Ориентировочное время устранения неполадок — в течение суток.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что по заявлению «Ростелекома», для оперативного восстановления работы интернета в Мурманской области из-за аварии в Карелии компания задействовала все ресурсы.

Владимир Колодчук