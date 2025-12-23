«Еврохим» пожаловался регуляторам ЕС на заявления Maire о заморозке активов

ООО «Еврохим Северо-Запад-2» (ЕХСЗ-2) направило обращения в регуляторные органы Италии и Люксембурга из-за заявлений итальянской Maire о разбирательстве со структурой «Еврохима». Об этом 23 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на российскую компанию.

Поводом стало заявление Maire о том, что ее дочерняя Tecnimont по спору с группой «Еврохим» якобы получила «немедленно исполняемый приказ» арбитражного трибунала ICC в Лондоне о мерах по «замораживанию активов» на сумму около 1,1 млрд евро. В ЕХСЗ-2 утверждают, что речь идет о процессуальном документе, который лишь разрешает Tecnimont обращаться в государственные суды разных юрисдикций за обеспечительными мерами и сам по себе не является решением об аресте активов и не имеет самостоятельной исполнительной силы.

В компании также заявили, что указанная Maire сумма — «произвольная интерпретация», не основанная на тексте приказа. В связи с этим ЕХСЗ-2 обратился в CONSOB (Италия) и CSSF (Люксембург), указав на необходимость, по его мнению, полного и достоверного раскрытия рисков публичной компанией.

Конфликт связан со строительством в Кингисеппе производства аммиака и карбамида: в 2020 году структуры «Еврохима» заключили с Tecnimont и ее российской «дочкой» ООО «МТ Руссия» договоры на проектирование и строительство, а в 2022 году подрядчик приостановил работы, после чего заказчик заявил о расторжении контрактов и потребовал вернуть аванс 380 млн евро. Tecnimont и «МТ Руссия» оспаривают расторжение и требуют компенсации в арбитраже ICC, «Еврохим Северо-Запад-2» заявляет встречные требования.

Ранее арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Еврохим Северо-Запад-2» к Tecnimont и ее российской «дочке» «МТ Руссия» на 202,7 млрд рублей, постановив взыскать в общей сложности 171 млрд руб. Обеспечительные меры на сумму свыше 9,5 млрд рублей, как отмечали в компании, уже наложены и исполняются. Кроме того, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал структуры MAIRE/Tecnimont прекратить разбирательства в Англии, включая арбитраж ICC и связанные процессы, до 14 января 2026 года.

