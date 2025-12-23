В Ленобласти задержали подозреваемых в незаконной легализации 2 тыс. мигрантов

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Ленинградской области и еще четырех регионах России организатора и 20 активных участников межрегиональной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. С 2024 года фигуранты легализовали более 2 тыс. иностранцев, заработав на этом не менее 500 млн рублей, сообщили в ФСБ 23 декабря.

В Ростовской, Новгородской, Ленинградской и Ивановской областях, а также в Пермском крае прошли 65 обысков и осмотров. Допрошены более 100 участников и свидетелей. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным спецслужбы, предполагаемые злоумышленники за вознаграждение оформляли иностранцам фиктивные приглашения от номинальных юрлиц, чтобы те могли въехать в Россию по деловым визам. Основными «клиентами» были граждане стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Некоторые из них планировали использовать территорию РФ для транзита в Европу или нелегальной работы. Приглашающая сторона предусмотренные законом обязанности после въезда не выполняла, что позволяло мигрантам бесконтрольно перемещаться по стране.

У фигурантов изъяли поддельные миграционные документы, материалы «теневой» отчетности, деньги, компьютеры и носители информации. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что среди изъятого более 100 печатей юрлиц, госучреждений, зарубежных организаций и посольств. Полиция возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой).

Артемий Чулков