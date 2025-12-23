Число закрытых на карантин классов увеличилось до 519 в Петербурге
В связи с сезонными вирусами на карантин закрыто уже 519 классов в школах Санкт-Петербурга. За неделю их количество выросло почти на сто, пишет 78.ru.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Сведения о том, как проходит учебный процесс по состоянию на 23 декабря, предоставили в комитете по образованию. В Северной столице выросла заболеваемость детей гриппом, ОРВИ и ковидом.
В связи с этим также приостановлена работа 65 групп в детских садах. На прошлой неделе в Петербурге насчитывалось 410 закрытых на карантин классов и 41 группа в детсадах.