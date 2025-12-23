Суд в Петербурге оставил квартиру за покупательницей после иска по «схеме Долиной»

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу по продаже квартиры под влиянием мошенников. Жилье осталось за покупательницей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В конце 2023 года Ольга Алексеева приобрела у Татьяны Зайченко квартиру. После этого продавец обратилась в суд о признании договора купли-продажи недействительным. По словам Татьяны Зайченко, мошенники убедили ее в том, что она совершает мнимую сделку, чтобы помочь правоохранителям раскрыть незаконную схему переоформлений недвижимости. После получения денег она перевела 7 млн руб. неизвестным, полагая, что это счет ФСБ.

Через 13 дней после продажи, стороны заключили договор краткосрочного найма, по условиям которого Татьяна Зайченка могла остаться в квартире на три дня за 4 тыс. руб. После окончания срока продавец отказалась выселяться из квартиры. Покупательница подала иск о выселении Татьяны Зайченко и взыскании задолженности по оплате жилья.

Суд указал, что, согласно договору купли-продажи, продавец гарантирует, что он заключает его не вследствие стечения тяжелых обстоятельств, не на крайне невыгодных для себя условиях и что договор не является для него кабальной сделкой. Кроме того, стороны подтверждают, что действуют добровольно и понимают значение своих действий.

Также суд учел, что при продаже квартиры Татьяна Зайченко заключила агентский договор, сняла с регистрационного учета себя и своего сына и посещала ПНД для получения справки от психиатра. Доказательств того, что она покупательница знала или должна была знать об обмане продавца не нашли.

В результате в признании договора купли-продажи недействительным отказали, а иск Ольги Алексеевой о выселении Татьяны Зайченко и взыскании 300 тыс. руб. задолженности за два года — удовлетворили.

Артемий Чулков