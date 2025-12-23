Петербург держит нос по ветру

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли проект поправок к федеральному закону об охране атмосферного воздуха. Петербургские депутаты предлагают признать неприятные запахи загрязняющими веществами наряду химическими веществами, пылью и микроорганизмами. Авторы инициативы указывают, что сейчас отсутствует законодательная база для фиксации «превышения концентрации запахов». Преимущественно парламентариев смущают ароматы промышленных предприятий. Конкретные наказания, согласно предложению, будут применяться в рамках существующих статей, но за новое правонарушения.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Сейчас охрана атмосферного воздуха в России регулируется в первую очередь федеральным законом. Он содержит базовый перечень загрязняющих веществ, контроль над которыми осуществляется государством. Конкретные правила (ПДК, ПДВ) утверждаются санитарными (СанПиН) и гигиеническими нормативами. За нарушения требований, установленных этим законом, предусмотрена ответственность. Юрлица по ст. 8.21 КоАП РФ могут быть оштрафованы на сумму до 250 тыс. рублей либо их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток. Если же загрязнение воздуха причинило существенный вред здоровью людей или повлекло смерть, возможна уголовная ответственность по ст. 251 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.

Текст инициативы лаконичен: в перечень объектов, вредящих окружающей среде, предлагается добавить слова «а также летучие вещества, образующие запахи». «В настоящее время действующим законодательством не урегулированы вопросы нормативов концентрации запахов, критерии оценки наличия запахов, их мониторинг и контроль»,— констатируют авторы в пояснительной записке. Контрольные службы, даже учуяв в воздухе «ароматы», как правило, выносят вердикт: «Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не обнаружено».

Так они собираются закрыть правовой вакуум, говорит депутат Андрей Рябоконь. По его словам, проблема в крупных городах с развитой промышленностью стоит остро, а жалобы жителей на запахи, создающие «невыносимые условия существования», часто остаются без последствий. «Неприятный запах не всегда коррелирует с превышением вредных для здоровья веществ в атмосферном воздухе»,— уточняет господин Рябоконь. Контролирующие органы же фиксируют сам факт вони, но не могут зафиксировать формальное нарушение. Законопроект призван закрепить применение «комплекса мер воздействия» на предприятия, чья деятельность сопровождается эмиссией неприятных запахов.

Сейчас предписания и штрафы должны опираться на конкретные нормативы и законодательные акты. И пока таковые отсутствуют, власти вынуждены уговаривать бизнес действовать добровольно, говорят собеседники «Ъ Северо-Запад». Предприятия, в том числе на которых, по словам депутатов, жалуются петербуржцы, воздержались от комментариев на счет инициативы.

Авторы инициативы настаивают, что опираются на уже существующий ГОСТ, в котором детально прописаны единица запаха, его интенсивность, предельно допустимая концентрация и методы исследования. Как следует из пояснительной записки, запах уже можно измерить, но нельзя наказать за его превышение.

Проект изменения в ФЗ рассмотрят сначала в ЗакСе и в случае одобрения направят в Госдуму. После прохождения всех чтений и одобрения Советом федерации закон должен быть подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Юридическое управление аппарата парламента нарушений в проекте не нашло, депутаты рассмотрят инициативу уже после новогодних каникул. Представлять интересы ЗакСа в Госдуме по этому вопросу будет Андрей Рябоконь.

Это не первый опыт города: еще в 2020 году Петербург вносил в Госдуму схожий законопроект, но ответа не получил. С 2022 года количество жалоб горожан на назойливые запахи измеряется тысячами и справиться с проблемой на местном уровне не удается, утверждают в ЗакСе. Как рассказали в комитете по природопользованию, в прошлом году они получили 1,5 тыс. жалоб.

Комиссия по экологии ЗакСа ранее обратилась в Роспотребнадзор с предложением создать межведомственную группу для разработки нормативного регулирования запахов в масштабах всей страны. Аналогичные предложения Петербурга уже получили поддержку Парламентской ассоциации Северо-Запада и положительную оценку Минприроды, назвавшего ее назревшей необходимостью.

Полина Пучкова