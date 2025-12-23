Посреднику по взятке экс-вице-губернатору Ленобласти Москвину дали условный срок

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Евгения Бредихина к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом 4,1 млн рублей по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что в 2019–2021 годах Бредихин, занимавший должность заместителя начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза», выступил посредником при передаче денег бывшему заместителю председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаилу Москвину.

Согласно материалам, экс-гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области Александр Горшенев через Бредихина платил Москвину за «общее покровительство и попустительство по службе» и поддержку решений фонда, в том числе по вопросам стоимости и объемов проектно-изыскательских работ. Всего Бредихин получил от Горшенева 4,1 млн рублей для последующей передачи Москвину.

Евгений Бредихин признал вину, приговор вынесен с применением ст. 64 УК РФ, которая позволяет смягчать наказание при наличии исключительных обстоятельств или активном содействии в раскрытии группового преступления.

В ноябре экс-вице-губернатора Михаила Москвина приговорили к четырем годам колонии строгого режима за получение взяток на сумму более 12,5 млн рублей, включая упомянутые 4,1 млн рублей от Александра Горшенева.

Подробнее о деле Москвина — в материале «Ъ Северо-Запад» «Понял, что отрицание вины будет еще одной ошибкой».

Артемий Чулков