Авторы сообщения Путину о жизни в Ульяновске «как в XIX веке» оказались из другого региона

Сообщение президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии о жизни «как в XIX веке» поступило от жителей поселка Ульяновка в Ленинградской области. Город Ульяновск к этой жалобе отношения не имеет, пояснили ТАСС в пресс-службе его администрации.

По словам собеседника агентства, совсем недавно в приемную главы Ульяновска Александра Болдакина позвонила одна из авторов сообщения. «Она сообщила, что обращение было от жителей поселка Ульяновка Ленинградской области, но произошла опечатка»,— уточнили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы добавил, что жители поселка в Ленинградской области обратились к президенту из-за проблем с электричеством. Теперь, сказал собеседник ТАСС, они очень переживают, что из-за возникшей ошибки вопрос не решится.

На прямой линии 19 декабря Владимир Путин обратил внимание на сообщение о том, что люди в Ульяновске живут как будто в XIX веке. Президент попросил пометить эту жалобу и пообещал разобраться, о чем идет речь. После пресс-конференции власти Ульяновска хотели найти авторов сообщения. Глава города говорил, что готов лично встретиться с ними, чтобы обсудить проблему.