Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Авторы сообщения Путину о жизни в Ульяновске «как в XIX веке» оказались из другого региона

Нашлись авторы сообщения Путину о жизни в Ульяновске как в XIX веке

Сообщение президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии о жизни «как в XIX веке» поступило от жителей поселка Ульяновка в Ленинградской области. Город Ульяновск к этой жалобе отношения не имеет, пояснили ТАСС в пресс-службе его администрации.

По словам собеседника агентства, совсем недавно в приемную главы Ульяновска Александра Болдакина позвонила одна из авторов сообщения. «Она сообщила, что обращение было от жителей поселка Ульяновка Ленинградской области, но произошла опечатка»,— уточнили в пресс-службе.

«Итоги года» с Владимиром Путиным-2025. Ключевые высказывания президента за 4,5 часа

Читать далее

Представитель пресс-службы добавил, что жители поселка в Ленинградской области обратились к президенту из-за проблем с электричеством. Теперь, сказал собеседник ТАСС, они очень переживают, что из-за возникшей ошибки вопрос не решится.

На прямой линии 19 декабря Владимир Путин обратил внимание на сообщение о том, что люди в Ульяновске живут как будто в XIX веке. Президент попросил пометить эту жалобу и пообещал разобраться, о чем идет речь. После пресс-конференции власти Ульяновска хотели найти авторов сообщения. Глава города говорил, что готов лично встретиться с ними, чтобы обсудить проблему.

Фотогалерея

Итоги 2025 года с Владимиром Путиным

Предыдущая фотография
Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты перед началом пресс-конференции

Журналисты перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Жители Екатеринбурга за просмотром «Итогов года 2025»

Жители Екатеринбурга за просмотром «Итогов года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прямая трансляция в магазине бытовой техники

Прямая трансляция в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Часть обращений, которые россияне прислали на прямую линию, транслировались на экранах в Гостином дворе

Часть обращений, которые россияне прислали на прямую линию, транслировались на экранах в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопрос на экране

Вопрос на экране

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая «Первого канала» Екатерина Березовская, президент России Владимир Путин и политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин

Телеведущая «Первого канала» Екатерина Березовская, президент России Владимир Путин и политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопрос на экране

Вопрос на экране

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 27

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая канала «Москва 24» Светлана Доброхотова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Командир штурмовой группы Наран Очир-Горяев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналист «Первого канала» Константин Панюшкин (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция «Итогов года 2025» на жилом доме на Большой Тульской улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Корреспонденты «Детской редакции» WBCMedia

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы «Итоги года 2025» в Госдуме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Журналисты перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фотографы Павел Бедняков (слева) и Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель ВГТРК Олег Добродеев (слева) и гендиректор телекомпании «Первый канал» Константин Эрнст (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Трансляция программы на фасаде здания в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прямая трансляция программы на экране телевизора в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Зритель онлайн-трансляции программы «Итоги года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент России Владимир Путин и модераторы прямой линии — ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Жители Екатеринбурга за просмотром «Итогов года 2025»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Прямая трансляция в магазине бытовой техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Часть обращений, которые россияне прислали на прямую линию, транслировались на экранах в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопрос на экране

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая «Первого канала» Екатерина Березовская, президент России Владимир Путин и политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопрос на экране

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все