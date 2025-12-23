Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компании «Митракс» разрешили возвести на Ржевке центр для обслуживания спецтехники

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании утвердил строительство специализированного центра для обслуживания коммунальной техники в производственной зоне «Ржевка», сообщает пресс-служба Смольного. Компании «Митракс» предоставят земельный участок площадью 20 тыс. кв. м.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно плану, инвестор должен построить на участке сервисную базу с испытательным полигоном для ремонта и обслуживания спецтехники, используемой городскими коммунальными предприятиями.

По словам господина Беглова, техника «Митракс» хорошо зарекомендовала себя при уборке узких улиц и дворов исторического центра города. Сервисный центр же станет частью более масштабного инвестиционного плана компании.

На смежном участке организация планирует возвести новый завод по производству фронтальных погрузчиков, а также сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Подробнее о планах по расширению производства — в материале «Ъ Северо-Запад» «"Митракс" набирает инвестиционный вес».

Андрей Маркелов

Новости компаний Все