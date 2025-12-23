Компании «Митракс» разрешили возвести на Ржевке центр для обслуживания спецтехники

Губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании утвердил строительство специализированного центра для обслуживания коммунальной техники в производственной зоне «Ржевка», сообщает пресс-служба Смольного. Компании «Митракс» предоставят земельный участок площадью 20 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно плану, инвестор должен построить на участке сервисную базу с испытательным полигоном для ремонта и обслуживания спецтехники, используемой городскими коммунальными предприятиями.

По словам господина Беглова, техника «Митракс» хорошо зарекомендовала себя при уборке узких улиц и дворов исторического центра города. Сервисный центр же станет частью более масштабного инвестиционного плана компании.

На смежном участке организация планирует возвести новый завод по производству фронтальных погрузчиков, а также сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Подробнее о планах по расширению производства — в материале «Ъ Северо-Запад» «"Митракс" набирает инвестиционный вес».

Андрей Маркелов