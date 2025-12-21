Главные новости за 15–21 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Бывший вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба в своем последнем слове заявил суду, что признает вину, раскаивается в совершенных деяниях и, находясь на свободе, он принесет обществу больше пользы, нежели находясь в заключении. Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб.

Росморречфлот принял решение о закрытии морской паромной линии «Лидер Лайн», в рамках которой планировалось выполнение рейсов по маршруту Трабзон—Сочи паромом Seabridge («Сибридж»). Губернатор Вениамин Кондратьев ранее направил обращение в Росморречфлот, указав, что портовая и городская инфраструктура Сочи не готова к приему грузопассажирских судов.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 19 декабря на 72-м внеочередном пленарном заседании досрочно прекратили полномочия Валерия Горюханова. Соответствующее заявление подал сам Горюханов.

На территории Славянского района обнаружили обломки беспилотников по 53 адресам. Повреждены 39 домовладений — в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом и в хуторе Бараниковском.

В Сочи после мощного ливня произошло 29 оползней.

Октябрьский районный суд Новороссийска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-депутата Заксобрания Кубани Михаила Ковалюка, обвиняемого в вымогательстве 500 млн руб.

Законодательное собрание Краснодарского края ввело административную ответственность за съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, падении беспилотников и местах дислокации военных подразделений. Поправки были утверждены на 72-й внеочередной сессии регионального парламента.

Прокуратура Краснодарского края выявила ущерб водным биоресурсам на реке Мзымте на сумму свыше 20 млн руб., причиненный коммерческой организацией при проведении дноуглубительных работ.

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить зеленую зону в их районе.

Верховный суд поддержал мэрию Сочи в споре о недопустимости стройки вне КРТ.

УФСБ по Крыму задержало главу отдела закупок администрации Ялты, который якобы требовал свыше 300 тыc. руб. за оформление права собственности на муниципальный земельный участок.

Советский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД города Александра Семенова и его супруги Ольги общей стоимостью свыше 3 млрд руб. за нарушения антикоррупционного законодательства.