Ущерб при работах на реке Мзымте в Сочи оценили в 20 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края выявила ущерб водным биоресурсам на реке Мзымте на сумму свыше 20 млн руб., причиненный коммерческой организацией при проведении дноуглубительных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ

После выявления нарушений прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации экологического вреда. На имущество виновных лиц наложили арест. Судебная инстанция удовлетворила требования надзорного органа.

Ранее, в июле 2025 года, Росприроднадзор подал иск к сочинскому «Водоканалу» на 593 млн руб. Претензии связаны с экологическим вредом реке Псахе из-за продолжительного сброса неочищенных стоков.

Анна Гречко