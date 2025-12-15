В Ялте задержали главу отдела закупок администрации за мошенничество

УФСБ по Крыму задержало главу отдела закупок администрации Ялты, который якобы требовал свыше 300 тыc. руб. за оформление права собственности на муниципальный земельный участок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в управлении, чиновник 1970 года рождения потребовал деньги с одного из жителей Ялты за оформление права собственности на участок, находящийся в муниципальной собственности. Мужчину задержали сотрудники УФСБ при получении денежных средств.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении чиновника уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Задержанный признал вину в полном объеме и оказал содействие следствию.

Ранее по подозрению в получении взятки в 2,5 млн руб. задержали заместителя главы администрации Ялты Ирину Беломестнову. Ее арестовали на полтора месяца по подозрению во взятке в особо крупном размере.

Анна Гречко