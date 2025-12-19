Росморречфлот закрыл паромную линию между Сочи и Турцией

Росморречфлот принял решение о закрытии морской паромной линии «Лидер Лайн», в рамках которой планировалось выполнение рейсов по маршруту Трабзон—Сочи паромом Seabridge («Сибридж»). Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Как следует из позиции властей Краснодарского края, запуск линии столкнулся с инфраструктурными ограничениями. Губернатор Вениамин Кондратьев ранее направил обращение в Росморречфлот, указав, что портовая и городская инфраструктура Сочи не готова к приему грузопассажирских судов. В частности, морской пункт пропуска через государственную границу не оснащен необходимым количеством мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что повышает риски провоза опасных и запрещенных грузов. Дополнительную обеспокоенность вызвало и расположение Морского вокзала в историческом центре курорта, где интенсивное туристическое движение делает приток дополнительного транспорта нежелательным.

Паром Seabridge предпринимал несколько попыток захода в морской порт Сочи — сначала в тестовом режиме, затем с пассажирами на борту, однако разрешения на швартовку судно так и не получило.

Вячеслав Рыжков