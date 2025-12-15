Суд начал рассматривать дело экс-депутата ЗСК о вымогательстве 500 млн рублей

Октябрьский районный суд Новороссийска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-депутата Заксобрания Кубани Михаила Ковалюка, обвиняемого в вымогательстве 500 млн руб. у предпринимателя Олега Гуленко. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск».

По версии следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года господин Ковалюк, представляя интересы одной из сторон спора о наследстве крупного новороссийского предпринимателя Александра Гуленко, требовал указанную сумму, привлекая для давления на потерпевшего лица с криминальным авторитетом. Михаил Ковалюк задержан в феврале 2025 года при получении денег.

Предварительное заседание прошло 15 декабря в закрытом режиме, первое слушание по существу назначено на 22 декабря. Сам подсудимый с обвинением не согласен, утверждая, что обсуждал передачу средств исключительно в рамках возможного мирового соглашения между сторонами.

Михаил Ковалюк — гендиректор ООО «Стройинвест», ранее избирался депутатом заксобрания Краснодарского края третьего, пятого и шестого созывов, входил в комитет по промышленности, строительству и ЖКХ, состоял во фракции «Единая Россия».

Уголовное преследование связано с наследством Александра Гуленко, умершего в октябре 2020 года. Его имущество оценивалось в 5 млрд руб. Права на наследство оспаривали старший сын Олег Гуленко и гражданская жена предпринимателя Румяна Тричева от имени своего несовершеннолетнего сына Якова. В ходе споров господин Ковалюк представлял интересы Якова Гуленко.

Сын подсудимого Анатолий Ковалюк, выступающий адвокатом по делу, заявил, что доказательств вины отца в материалах следствия нет. Михаил Ковалюк утверждает, что переговоры с Олегом Гуленко касались выплаты компенсации за часть активов для возможного заключения мирового соглашения.

Ранее, в 2023 году, Краснодарский краевой суд аннулировал документы, предоставлявшие Якову Гуленко право на наследство, после чего сведения о процессе были засекречены. В бизнес-структурах семьи Гуленко Олег и Яков значатся соучредителями ООО «Черноморская торгово-промышленная компания», управляющего Центральным рынком Новороссийска и рядом гостиничных и курортных объектов.

Вячеслав Рыжков