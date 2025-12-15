Бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу приговорили к 4 годам колонии

Бывший вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Слушания по делу экс-чиновника проходят сегодня, 15 декабря, в Первомайском районном суде Краснодара.

Как передает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда, Всеволод Нетреба лишен права занимать руководящие должности на три года. Мера пресечения в виде домашнего ареста продолжает действовать до вступления приговора в законную силу. Также у него конфисковали телефон iPhone 17.

Сам Всеволод Нетреба отказался комментировать приговор. Однако дал понять, что будет обжаловать решение суда в апелляции.

«Ъ-Кубань» писал, что ранее сторона обвинения запрашивала для бывшего вице-мэра Краснодара 4,5 года колонии. Согласно версии следствия, в апреле этого года во время предвыборной кампании депутатов городской думы восьмого созыва Всеволод Нетреба гарантировал получение депутатского мандата начальнику юридического отдела администрации Кириллу Перцеву за 4,6 млн руб. Однако кандидат обратился в правоохранительные органы. Под контролем силовиков он передал вице-мэру в его кабинете 2 млн руб., включая муляжи купюр. После чего чиновника задержали.

Алина Зорина