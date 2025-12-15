Краснодарцы попросили Путина остановить строительство храма в зеленой зоне

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить зеленую зону в их районе. Съемки проходили на аллее 80-летия Краснодарского края, где планируют построить храм в честь участников специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео

«Мы просим вас остановить застройку нашей набережной, на которой мы сейчас находимся, и всей аллеи 80-летия Краснодарского края»,— говорится в обращении.

Жители напомнили, что в 2019 году власти торжественно открыли первую очередь аллеи на Рождественской набережной. Тогда же озвучивались планы по созданию единого рекреационного пространства — 30-километровой пешеходной зоны вдоль Кубани. Это закрепили в стратегии развития Краснодара до 2030 года. Горожанам обещали парк, продление аллеи до Тургеневского моста, укрепление берега и благоустройство.

В ноябре 2024 года городская дума Краснодара внесла поправки в генеральный план. Часть аллеи перевели в зону религиозного использования.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии 5 декабря сообщил, что новый храмовый комплекс в Юбилейном микрорайоне Краснодара будет посвящен участникам спецоперации и всему российскому воинству. Тематику учтут в том числе во внутреннем убранстве и подборе икон, сообщили ранее в Екатеринодарской епархии.

Планируется, что высота храма с учетом дополнительной опоры и верха креста составит 70 м — он станет самым высоким среди храмов, посвященных бойцам СВО. Площадь застройки — 3 тыс. 226 кв. м, ширина храма — 36,36 м, длина — 47,90 м. Сама территория, как отмечали в Екатеринодарской и Кубанской епархии (или ссылка на митрополита), будет открытой, заборов или ограждений на набережной вокруг храмового комплекса не будет.

«Храм, посвященный защитникам отечества, будет рассчитан на тысячу человек. Это новый духовный центр. Мы предусмотрели зал на 500 мест непосредственно для встреч с молодежью, духовно-нравственного воспитания»,— заявил губернатор.

Ранее проект строительства храма в Юбилейном поддержал глава Краснодара Евгений Наумов. «Я за строительство храма. И не только в ЮМР, но и на тех территориях, которые планируем развивать в будущем. Вместе с храмом появятся и обещанный парк. Также сделаем долгожданное для местных жителей и всего города берегоукрепление»,— заявил мэр на пресс-конференции 15 октября.

При реализации проекта предполагается дополнительное благоустройство участка в сторону Тургеневского моста площадью около 4,5 га.

Лия Пацан