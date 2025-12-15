Экс-вице-мэр Краснодара Нетреба заявил, что на свободе он принесет больше пользы

Бывший вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба в своем последнем слове заявил суду, что признает вину, раскаивается в совершенных деяниях и, находясь на свободе, он принесет обществу больше пользы, нежели находясь в заключении. Слушания по делу экс-чиновника проходят сегодня, 15 декабря, в Первомайском районном суде Краснодара.

Фото: Дмитрий Михеенко

Как передает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда, последнее слово подсудимого заняло не больше минуты, после чего судья Алексей Иванов удалился для вынесения приговора.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», по версии следствия, в ходе кампании по выборам депутатов гордумы весной 2025 года Всеволод Нетреба якобы предложил кандидату Кириллу Перцеву, возглавлявшему юридический отдел мэрии, содействие в получении депутатского мандата за 4,6 млн руб. Последний обратился в правоохранительные органы. Передача части суммы — 2 млн руб., значительная часть которой представляла собой муляжи — проходила под контролем оперативных служб в кабинете Нетребы. После этого чиновник был задержан.

Всеволод Нетреба занимал пост заместителя главы администрации Краснодара с августа 2024 по апрель 2025 года, курируя блок внутренней политики, общественной безопасности и правопорядка. В апреле в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

