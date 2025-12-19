На Кубани утвердили штрафы за съемку работы ПВО и БПЛА

Законодательное собрание Краснодарского края ввело административную ответственность за съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, падении беспилотников и местах дислокации военных подразделений. Поправки были утверждены на 72-й внеочередной сессии регионального парламента, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Размер штрафов для граждан составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Повторное нарушение повлечет более жесткие санкции: для граждан — 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для компаний — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

По словам руководителя управления региональной безопасности администрации края Евгения Чупрова, норма реализует поручение президента РФ и направлена на пресечение распространения сведений, позволяющих определить расположение военной техники, пунктов дислокации войск и последствия чрезвычайных происшествий. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что законопроект прошел все необходимые процедуры и стал ответом на сохраняющиеся попытки игнорировать действующие в регионе ограничения на съемку и публикацию подобного контента.

Вячеслав Рыжков