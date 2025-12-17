Суд обратил в доход государства активы экс-главы УВД Краснодара на 3 млрд рублей

Советский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД города Александра Семенова и его супруги Ольги общей стоимостью свыше 3 млрд руб. за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Дело рассматривалось по иску заместителя генерального прокурора России. В ходе разбирательства суд установил, что супруги нарушали требования антикоррупционного законодательства во время службы в органах внутренних дел Краснодарского края.

Установлено, что с января по ноябрь 2005 года Александр Семенов использовал служебное положение для незаконного получения высоколиквидных земельных участков в центре Краснодара общей площадью 1 га. Позднее, занимая пост руководителя УВД, он построил на этих территориях дорогостоящие коммерческие объекты: шестиэтажную гостиницу с более чем 50 люксовыми номерами, 13 торговых площадок, базу для строительной техники и автозаправку.

Семеновы также создали и купили девять высокодоходных компаний в Краснодарском крае, работающих в сферах гостиничного бизнеса, благоустройства и аренды. Все организации регистрировались на номинальных владельцев. Должностное положение Александра Семенова позволяло ему влиять на местные власти для заключения с его структурами свыше 450 муниципальных контрактов по содержанию общественных территорий на сумму 2,4 млрд руб. Чтобы скрыть активы от контролирующих органов, супруги привлекли родственников и доверенных лиц в качестве номинальных собственников.

Суд обратил в доход государства восемь земельных участков и доли в пяти участках, девять жилых и 13 нежилых зданий, а также доли в 11 нежилых объектах. Кроме того, изъяты 100% долей в уставном капитале организаций, оформленных на Ольгу Семенову и доверенное лицо. Для гарантии исполнения решения суд наложил арест на имущество и запретил любые действия по его отчуждению.

Алина Зорина