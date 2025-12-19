Депутат ЗСК Валерий Горюханов досрочно прекратил полномочия

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 19 декабря на 72-м внеочередном пленарном заседании досрочно прекратили полномочия Валерия Горюханова. Соответствующее заявление подал сам Горюханов. Об этом сообщила пресс-служба регионального заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

Валерий Горюханов входил в комитет по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства, социально-экономического развития территорий и информационной политики. Также он состоял во фракции «Единой России» и работал заместителем начальника управления общественных расследований в социально-экономической сфере Народного фронта «За Россию».

Мандат депутата Горюханов получил 12 декабря после решения генерального совета «Единой России». Место освободилось после лишения полномочий Анатолия Вороновского, который ранее представлял Краснодарский край в Госдуме.

Мандатная комиссия Госдумы 10 ноября рекомендовала лишить Вороновского неприкосновенности. На следующий день парламент дал согласие на снятие иммунитета и возбуждение уголовного дела.

13 ноября Анатолию Вороновскому предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Депутат написал заявление о сложении мандата в конце ноября, а официально лишился полномочий 2 декабря.

Ранее Генеральный совет партии «Единая Россия» принял решение о передаче Валерию Горюханову мандата депутата Государственной Думы Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством депутатские полномочия в региональном парламенте и Государственной Думе являются несовместимыми.

Анна Гречко