Обломки БПЛА в Славянском районе обнаружили по 53 адресам

На территории Славянского района обнаружили обломки беспилотников по 53 адресам. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Краснодарского края повреждены 39 домовладений — в Славянске-на-Кубани, поселках Прибрежном и Вишневом и в хуторе Бараниковском. В основном повреждения в зданиях получили окна, двери, крыши, фасады и хозяйственные постройки.

В течение дня 17 декабря в Славянском районе работали пять комиссий, которые обследовали поврежденные дома. Завтра, 18 декабря, специалисты продолжат работу. Администрация муниципалитета планирует оказать всю необходимую помощь жителям в восстановлении имущества.

«Ъ-Кубань» писал, что в Славянском районе Краснодарского края полностью восстановили электроснабжение после того, как обломки беспилотника повредили две высоковольтные линии и оставили без электроэнергии 12,7 тыс. местных жителей. По данным ЕДДС Славянского района, к 15:52 авария была устранена.

Алина Зорина