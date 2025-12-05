Главные новости за 5 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В 2027 году девелоперская группа «Самолет» планирует начать строительство в квартале Гражданский 1–1А в рамках договора с городом о развитии застроенных территорий. Проект предусматривает расселение из бывших заводских общежитий 160 семей и строительство 123 тыс. кв. м новой недвижимости. Территория, осваиваемая группой в рамках программы реновации, находится в Калининском районе Петербурга между Кушелевской дорогой и проспектом Непокоренных. Общая площадь квартала — 7 га, площадь реновации — 5,7 га.

В Вологодской области до конца 2025 года прекратят работу все алкомаркеты, часть магазинов перепрофилируют в продуктовые. «Наливайки» в больших городах региона планируют закрыть до конца января, сообщил губернатор Алексей Филимонов во время прямой линии. С весны 2026 года продажу алкоголя в Вологодской области ужесточат еще сильнее. «Будет запрещена реализация спиртного в помещениях площадью менее 200 кв. м, в прикассовой зоне и на цокольных этажах»,— уточнил господин Филимонов.

На совете по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга представили концепцию редевелопмента исторического комплекса бывшей тюрьмы «Кресты», сообщили в группе компаний КВС. Проект, разработанный «НИиПИ Спецреставрация», предполагает создание на территории масштабного общественного пространства с гостиницами, ресторанами и музеем. Концепцию поддержали почти единогласно. Объем инвестиций в реновацию «Крестов» составит около 15 млрд рублей, срок реализации — пять лет.

Сеть ресторанов «Теремок» запустит в Петербурге собственное производство мелкоштучной выпечки — булочек, круассанов и слоек. Инвестиции в проект составят 10 млн рублей, сообщил гендиректор компании Виталий Свидовский. Производство замороженных полуфабрикатов разместят в производственно-логистическом центре сети в Приморском районе. Для этого площадь кондитерского цеха увеличат в четыре раза — до 800 кв. м, а тестомесильный цех расширят вдвое и полностью автоматизируют.

В отношении зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом РФ иноагентом) возбудили третье уголовное дело по статье о фейках о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе партии. Поводом для преследования стал репост в Telegram-канале в феврале 2022 года. Уголовное дело было возбуждено 3 декабря УМВД России по Псковской области. Вечером 5 декабря суд отправил политика под стражу. Свою вину «яблочник» не признает.

Госстройнадзор Ленинградской области разрешил ввод в эксплуатацию нового лабораторно-производственного корпуса Северо-Западного нанотехнологического центра на Пушкинском шоссе в Гатчине. Здание относится к первой очереди развития индустриального парка. В двухэтажном корпусе размещены производственные помещения, инженерные зоны для работы с тяжелым технологическим оборудованием и административно-бытовые блоки. На новой площадке будут выпускать агрегаты, которые ранее преимущественно закупались за рубежом.

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение АО «Аэропорт Храброво» за взимание излишней платы с авиакомпаний за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. Также предупреждены АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Аэропорт Кольцово» (Екатеринбург). Как пояснили в ФАС, тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, а расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф.

Гособвинитель попросил назначить основателю сервиса iGooods Григорию Кунису шесть лет лишения свободы по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) в ходе заседания в Петроградском районном суде. Прокурор счел вину подсудимого доказанной и заявил, что не позднее 5 августа 2021 года у господина Куниса возник умысел на перечисление средств Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован), после чего до февраля 2022 года он семь раз перевел по 500 рублей — в общей сложности 3,5 тыс. рублей.

На Средне-Невском судостроительном заводе Объединенной судостроительной корпорации в Петербурге 5 декабря состоялся спуск на воду морского тральщика «Дмитрий Лысов» — 11-го корабля противоминной обороны проекта 12700, заложенного в июне 2023 года. Проект разработан для ВМФ России Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Боевой корабль назван в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Лысова, в годы Великой Отечественной войны служившего на Северном флоте и командовавшего тральщиком Т-120.

Сеть корейского стритфуда Kimchi to Go открыла новый флагманский ресторан по адресу: Измайловский проспект, 9/2, в центре Петербурга. Это юбилейная — десятая точка сети и одновременно самая крупная в городе. Как сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании, площадь нового ресторана составляет 300 кв. м, он рассчитан на 110 гостей. В открытие заведения на Измайловском проспекте инвестировано 22,3 млн рублей.

Рыболовецкая компания «Блаф» (входит в группу «Норебо») подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» (входит в ОСК) на 3,1 млрд рублей. Подробности требований в карточке дела пока не раскрыты, дата рассмотрения по существу не назначена. В открытых источниках «Блаф» фигурирует как заказчик морозильного траулера-процессора «Капитан Пящиков» проекта 170701, который строится на «Северной верфи».

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти окончательно утвердили во втором и третьем чтениях законопроект о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Параметры финансового плана после первого чтения законопроекта остались прежними: доходы в следующем году составят 282,4 млрд рублей, расходы достигнут 309,9 млрд рублей.

С пятницы, 5 декабря, раз в неделю на трех улицах в центральных районах Петербурга ввели ограничения на парковку в ночное время. Меры разработаны для повышения эффективности уборки дорог зимой, уточнили в Смольном. Ограничения распространяются на Среднюю Подъяческую улицу в Адмиралтейском районе, Новгородскую улицу в Центральном районе (участок от Тульской улицы до Кирочной улицы), а также Дмитровский переулок. На всех участках установили соответствующие дорожные знаки с указанием дня и времени действия.