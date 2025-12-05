Отели и кафе: совет культурного наследия поддержал проект реновации «Крестов»
На совете по сохранению культурного наследия Петербурга представили концепцию редевелопмента исторического комплекса бывшей тюрьмы «Кресты», сообщает «Фонтанка». Проект, разработанный«НИиПИ Спецреставрация», предполагает создание на территории масштабного общественного пространства с гостиницами, ресторанами и музеем. Концепцию поддержали почти единогласно.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Согласно плану, два корпуса знаменитых «Крестов» будут преобразованы в отели разного класса: четырехзвездный семейный и пятизвездный бизнес-отель. Некоторые камеры площадью 8 кв. м. планируется объединять для создания комфортабельных номеров. В остальных зданиях разместятся кафе, торговые и бизнес-площадки, вся территория станет доступной для горожан и туристов.
По словам главы «НИиПИ Спецреставрация» Игоря Пасечника, важной частью проекта станет сохранение исторической памяти: в одном из крыльев «Крестов» будет создан музей с подлинными камерами и экспозицией о знаменитых заключенных.
