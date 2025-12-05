Прокурор запросил шесть лет колонии Григорию Кунису за переводы экстремистам

Гособвинитель попросил назначить основателю сервиса iGooods Григорию Кунису шесть лет лишения свободы по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) в ходе заседания Петроградском районном суде. Об этом сообщает ЗАКС.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Прокурор счел вину подсудимого доказанной и заявил, что не позднее 5 августа 2021 года у Григория Куниса возник умысел на перечисление средств Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован), после чего до февраля 2022 года он семь перевел раз по 500 рублей — в общей сложности 3,5 тыс. рублей. Также гособвинитель попросил зачесть время, проведенное под стражей, из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии.

Среди смягчающих обстоятельств прокурор упомянул признание вины и раскаяние, наличие у подсудимого детей и пожилых родителей, а также участие в организации «Бессмертного полка» и благотворительную деятельность. Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Артемий Чулков