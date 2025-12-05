Госстройнадзор разрешил ввод корпуса нанотехнологического центра в Гатчине

Госстройнадзор Ленинградской области разрешил ввод в эксплуатацию нового лабораторно-производственного корпуса Северо-Западного нанотехнологического центра на Пушкинском шоссе в Гатчине. Об этом сообщили в строительном блоке региональной администрации.

Здание относится к первой очереди развития индустриального парка. В двухэтажном корпусе размещены производственные помещения, инженерные зоны для работы с тяжелым технологическим оборудованием и административно-бытовые блоки. По словам вице-губернатора региона Евгения Барановского, на новой площадке будут выпускать агрегаты, которые ранее преимущественно закупались за рубежом.

Северо-Западный нанотехнологический центр создается как индустриальный парк для размещения производственных и высокотехнологичных компаний — как в существующих корпусах, так и в объектах, возводимых по типовому проекту. Последующие очереди предусматривают формирование единого научно-производственного комплекса для внедрения инноваций, подготовки кадров и размещения новых предприятий.

С конца 2024 года застройщиком объекта выступает АО «ЛеноблАИЖК» — оператор областных программ строительства и расселения. Компания участвует в реализации ряда крупных проектов, включая ЖК «Левитан» в Мурино.

Артемий Чулков