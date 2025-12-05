Пробки закрутили до упора

В Вологодской области до конца 2025 года прекратят работу все алкомаркеты, часть магазинов перепрофилируют в продуктовые. «Наливайки» в больших городах региона планируют закрыть до конца января, сообщил губернатор Алексей Филимонов во время прямой линии.

К декабрю в Вологодской области из 610 алкомаркетов 444 закрылись или прекратили продажу алкоголя с начала весны. В Вологде из 118 точек 97 закрылись или отказались от продажи спиртного. В Череповце показатель упал с 265 до 246. До конца года, по словам губернатора, их в регионе не останется вообще.

С 15 декабря на месте сети «Бристоль» откроются магазины «Б-Продукты». Дополнительно под этой вывеской начнут работу 20 бывших алкомаркетов, владельцы которых решили перепрофилироваться. Формат работы пересмотрел бренд «Северный градус» — теперь региональная сеть работает под названием «Каждая покупка в радость». «Обе стороны оказываются в выигрыше: и народ, и регион, и государство, и бизнес. Что касается "наливаек", здесь немножко сложнее. Мы ведем планомерную работу, но не так быстро. Во многом роль играет и неполная мобилизация муниципальных администраций»,— объяснил господин Филимонов.

В Вологодской области за год производство водки сократилось на четверть, а выпуск остальной алкогольной продукции — почти вдвое. В период с января по август 2025 года производство водки снизилось на 26,3%, а ликеро-водочных изделий — на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

К началу декабря в регионе из 125 «наливаек» осталась 71, из которых в Череповце находится 21, а в Вологде — 20. «В январе мы хотим добиться закрытия всех "наливаек" в больших городах. В первую очередь это касается Череповца и Вологды»,— добавил губернатор во время прямой линии.

Продажу алкоголя ужесточили в Вологодской области с 1 марта 2025 года. В будние дни продукцию можно приобрести только с 12:00 до 14:00, а в праздничные дни продажа алкоголя полностью запрещена. Такое решение господин Филимонов объяснял желанием сохранить здоровье жителей: за год число жителей в области стало меньше на 7,5 тыс. человек.

Почти сразу после введения ограничений крупные сети по продаже алкоголя начали сворачивать присутствие в регионе. К началу июля число точек продаж «Красного & Белого» упало с 144 до 58, а через месяц ООО «Альфа-М», управляющее маркетами, обратилось в суд, чтобы оставить за собой право продавать алкоголь в области. С весны 2026 года в Вологодской области продажу алкоголя ужесточат сильнее. «Будет запрещена реализация спиртного в помещениях площадью менее 200 квадратных метров, в прикассовой зоне и на цокольных этажах»,— уточнил Алексей Филимонов.

Стефания Барченкова