«Самолет» готовит взлет на Гражданке

В 2027 году группа «Самолет» планирует начать строительство в квартале Гражданский 1–1А в рамках договора с городом о развитии застроенных территорий. Проект предусматривает расселение из бывших заводских общежитий 160 семей и строительство 123 тыс. кв. м новой недвижимости.

Территория, осваиваемая группой «Самолет» в рамках программы реновации, находится в Калининском районе Петербурга между Кушелевской дорогой и проспектом Непокоренных. Общая площадь квартала — 7 га, площадь реновации — 5,7 га. Расселение старых жилых домов на территории началось в 2023 году. В рамках реновации будет расселено и снесено пять жилых домов. Как рассказала директор по развитию и улучшению жилищных условий группы «Самолет» Наиля Мухомедзянова, в данный момент из ветхого жилья переселено 50 семей.

ООО «СПб Реновация» являлось оператором городской программы развития застроенных территорий с 2010 года. Тогда правительство города подписало с компанией договоры о развитии 22 застроенных территорий. В 2021 году компания стала частью группы «Самолет». За время реализации программы в новое жилье переехала тысяча семей, были снесены 103 ветхих дома. В этом году в рамках программы были демонтированы два ветхих дома в квартале Красный Кирпичник Колпинского района, для улучшения жилищных условий компания приступит к передаче почти 300 квартир.

Всего в этом году группа ввела в эксплуатацию в Санкт-Петербурге 113 тыс. кв. м жилья, 200 тыс. кв. м находится в стадии строительства. В Ленобласти у «Самолета» строится сегодня в общей сложности около 1 млн кв. м. В 2026 году в Петербурге в рамках программы реновации компания планирует переселить в новые дома более 400 семей. В следующем году группа планирует сдать в эксплуатацию более 130 тыс. кв. м жилья и получить разрешение на строительство 150 тыс. кв. м.

Александра Тен