Оператор аэропорта Храброво предупрежден ФАС за излишнюю плату с авиакомпаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение АО «Аэропорт Храброво» за взимание излишней платы с авиакомпаний за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. Также предупреждены АО «Международный аэропорт Сочи» и АО «Аэропорт Кольцово» (Екатеринбург).

Как пояснили в ФАС, тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, а расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф.

«Действия операторов аэропортов по взиманию отдельного тарифа за использование платформы общего доступа, установленного операторами самостоятельно, содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора. Соответствующую позицию поддерживает Минтранс России»,— прокомментировали в антимонопольной службе.

В случае неисполнения предупреждений в отношении операторов указанных аэропортов будет возбуждено антимонопольное дело, предупредили в ФАС.

Андрей Цедрик