«Теремок» запустит в Петербурге собственное производство выпечки за 10 млн рублей

Сеть ресторанов «Теремок» запустит в Санкт-Петербурге собственное производство мелкоштучной выпечки — булочек, круассанов и слоек. Инвестиции в проект составят 10 млн рублей, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на заявление директора компании Виталия Свидовского.

Производство замороженных полуфабрикатов разместят в производственно-логистическом центре (ПЛЦ) сети в Приморском районе. Для этого площадь кондитерского цеха увеличат в четыре раза — до 800 кв. м, а тестомесильный цех расширят вдвое и полностью автоматизируют. Дополнительное оснащение каждого ресторана для выпечки обойдется еще примерно в 1,3 млн рублей.

Закупку оборудования планируют в первом–втором кварталах, запуск самого производства — в третьем–четвертом кварталах 2026 года. На первом этапе выпечка появится в двух ресторанах — в фудмолле BackYard и на проспекте Маршала Жукова, после реконструкции. В дальнейшем продукцию будут внедрять в пяти новых точках.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что запуск собственной выпечки может увеличить выручку ресторанов на 10–20% за счет роста утреннего трафика и продаж навынос.

В октябре сеть также сообщала о модернизации ПЛЦ стоимостью около 1 млрд рублей, из которых 300 млн рублей планируется вложить в 2025 году. После расширения площадь комплекса вырастет с 6 тыс. до 9 тыс. кв. м, а производственные мощности — в три–четыре раза.

