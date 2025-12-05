Сеть Kimchi to Go запустила флагманский ресторан на Измайловском проспекте

Сеть корейского стритфуда Kimchi to Go открыла новый флагманский ресторан по адресу: Измайловский проспект, 9/2, в центре Петербурга. Это юбилейная — десятая точка сети и одновременно самая крупная в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба сети Kimchi to Go Фото: Пресс-служба сети Kimchi to Go

Как сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании, площадь нового ресторана составляет 300 кв. м, он рассчитан на 110 гостей. В открытие заведения инвестировано 22,3 млн рублей.

В феврале в Kimchi to Go на Измайловском начнет работу обучающая зона с оборудованной кухней, где планируется проводить мастер-классы и занятия для линейного персонала, в том числе поваров и кассиров. Также у входа разместится станция самообслуживания, где гости смогут самостоятельно приготовить себе корейский рамен.

Первый ресторан Kimchi to Go открылся в Петербурге в 2018 году в ТК «Сенная». В настоящий момент сеть включает десять ресторанов в стрит-ритейле и ТК в Петербурге и один — в городе Мытищи в Подмосковье.

Андрей Цедрик