Зампред «Яблока» и иноагент Шлосберг отправлен под стражу по делу о дискредитации

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя СЧ СУ УМВД России по Псковской области об избрании меры пресечения в отношении зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Признанный иностранным агентом заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг

По обвинению по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) политик отправлен под стражу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в отношении признанного иноагентом господина Шлосберга полиция возбудила третье уголовное дело. Поводом для преследования стал репост в Telegram-канале в феврале 2022 года.

Как пояснили в пресс-службе «Яблока», 8 декабря истекал предельный срок домашнего ареста — 6 месяцев, допустимый по делу о дискредитации армии, по которому уже проходит зампред партии.

