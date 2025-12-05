На трех улицах в центре Петербурга заработал еженедельный запрет ночной парковки

С пятницы, 5 декабря, раз в неделю на трех улицах в центральных районах Санкт-Петербурга ввели ограничения на парковку в ночное время. Меры разработаны для повышения эффективности уборки улиц зимой, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Ограничения распространяются на Среднюю Подъяческую улицу в Адмиралтейском районе, Новгородскую улицу в Центральном районе (участок от Тульской улицы до Кирочной улицы), а также Дмитровский переулок. На всех участках установили соответствующие дорожные знаки 3.27 («Остановка запрещена») с указанием дня и времени действия.

В комитете пояснили, что введение запрета позволит коммунальным службам проводить сплошную очистку улиц от снега без помех со стороны прикаркованных машин. Власти напомнили, что нарушение правил остановки и стоянки в зоне действия знака «Остановка запрещена» влечет административную ответственность по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ. Штраф составляет 4,5 тыс. рублей.

По итогам зимнего периода в комитете планируют оценить результаты пилота и принять решение о возможном распространении практики на другие улицы центральных районов.

Артемий Чулков