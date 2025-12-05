В Петербурге спустили на воду 11-й тральщик проекта 12700 «Дмитрий Лысов»

На Средне-Невском судостроительном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Санкт-Петербурге 5 декабря состоялся спуск на воду морского тральщика «Дмитрий Лысов» — одиннадцатого корабля противоминной обороны проекта 12700, заложенного в июне 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Боевой корабль назван в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Лысова, служившего на Северном флоте и командовавшего тральщиком Т-120. В сентябре 1944 года Т-120 сопровождал караван в северных водах, вступил в бой с вражеской подлодкой и получил повреждения, после чего Дмитрий Лысов обеспечил эвакуацию 46 моряков. Командир и 33 члена экипажа остались на борту и погибли на боевых постах при отражении повторной атаки, обеспечив отход конвоя.

Проект корабля разработан для Военно-Морского Флота России Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». В Смольном отметили, что за 113 лет работы на Средне-Невском судостроительном заводе построено около 700 кораблей и судов, в том числе более 200 морских и рейдовых тральщиков различных проектов.

Артемий Чулков