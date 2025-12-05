Холдинг «Норебо» подал к «Северной верфи» иск на 3,1 млрд рублей

Рыболовецкая компания «Блаф» (входит в группу «Норебо») подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к ПАО «Судостроительный завод „Северная верфь“» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на 3,1 млрд рублей. На соответствующую публикацию в картотеке арбитражных дел обратили внимание «Ведомости Северо-Запад».

Подробности требований в карточке дела пока не раскрыты, дата рассмотрения по существу не назначена. В открытых источниках «Блаф» фигурирует как заказчик морозильного траулера-процессора «Капитан Пящиков» проекта 170701, который строится на «Северной верфи».

В 2019 году «Блаф» заключила с Росрыболовством договор о выделении квот на вылов в Дальневосточном бассейне при условии строительства траулера на российской верфи. Сроки реализации инвестпроекта переносились дополнительными соглашениями, однако в октябре 2025 года Арбитражный суд Москвы расторг этот договор, указав среди причин расторжение контракта на строительство судна в феврале 2024 года. Решение вступило в законную силу 24 ноября 2025 года.

Опрошенные изданием эксперты допускают, что в иске заказчик может требовать неустойку за срыв сроков строительства, а также компенсацию фактических расходов — в том числе затрат на проектирование, поставку материалов и стоимость кредитов и банковских гарантий, которые могли привлекаться под авансирование контракта.

Кроме того, предметом требований может стать возврат ранее уплаченного аванса и возмещение убытков. Юристы также не исключают, что компания попытается связать свои потери с невозможностью добычи водных биоресурсов после расторжения договора о квотах.

