Заксобрание Ленобласти окончательно утвердило бюджет региона на 2026-2028 годы

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли во втором и третьем чтениях законопроект о бюджете региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Параметры финансового плана после первого чтения законопроекта остались прежними: доходы в следующем году составят 282,4 млрд рублей, расходы достигнут 309,9 млрд рублей.

Дефицит областного бюджета в 2026 году будет равен 27,5 млрд рублей (или 10,5% от собственных доходов), но, как предполагает финансовый блок правительства Ленобласти, он будет последовательно снижаться в следующих годах. В 2027 году — до 11,1 млрд рублей (4%), в 2028-м — до 6,4 млрд рублей (2,2%).

Доходы в 2027 году запланированы на уровне 296,7 млрд рублей, расходы — 307,8 млрд рублей. В 2028 году доходы снизятся до 288,5 млрд рублей, расходы — до 294,9 млрд рублей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что при обсуждении главного финансового плана на депутатских (нулевых) чтениях, областные парламентарии в очередной раз посетовали, что заметная часть бюджета направляется на развитие одного Всеволожского района.

Александра Тен