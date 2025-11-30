Главные новости за неделю 24–30 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Анапе и Славянске-на-Кубани обломки беспилотников в результате ночной атаки 30 ноября повредили жилые дома, также на территории Славянского НПЗ повредило газовую трубу.

МИД Республики Казахстан выразил протест Украине из-за атаки на критическую инфраструктуру международного Каспийского Трубопроводного Консорциума в порту Новороссийска.

Владельца сети отелей Marton Андрея Марченко заключили под стражу по новому делу о крупном мошенничестве, хотя он уже находился под домашним арестом по другому уголовному делу о мошенничестве и самовольном оставлении места службы.

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) утром 29 ноября произошел пожар, возникший после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Бывшего главу УСБ МВД Кубани Дмитрия Фролова приговорили к 9 годам лишения свободы по статье о взятке. Ему вменили штраф в размере 5 млн рублей.

Экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов не прибыл на заседание Высшей квалификационной коллегии судей в Москве по вопросу о прекращении его отставки.

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе уроженца Винницкой области, которому вменяют подготовку взрыва у памятника 300-летию российского флота.

Власти Крыма продолжат требовать от Украины компенсацию за ущерб от водной и энергетической блокад в размере 9,7 трлн руб. даже после смены правительства в Киеве.

Над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря ночью 25 ноября суммарно сбили 192 беспилотника. В Новороссийске во время атаки травмы получили четыре человека. Фрагменты БПЛА, упавшего в центральной части Краснодара, повредили окна в трех зданиях.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 декабря проведет традиционную прямую линию с жителями региона.