Над Кубанью и Черным морем сбили 192 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря суммарно сбили 192 беспилотника в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В период с 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО над регионами РФ уничтожили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 116 — над Черным морем, 76 — над Краснодарским краем, 23 — над Республикой Крым, 4 — над Азовским морем, 16 — над Ростовской областью, 7 — над Брянской областью, 4 — над Курской областью, 2 — над Белгородской областью и 1 — над Липецкой областью.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске во время атаки украинских беспилотников травмы получили четыре человека. Фрагменты беспилотника, упавшего в центральной части Краснодара, повредили окна в трех зданиях, пострадавших нет. Всего на территории края пострадали шесть человек.

Алина Зорина