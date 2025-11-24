«Прямая линия» губернатора Краснодарского края состоится 5 декабря

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет традиционную прямую линию с жителями региона 5 декабря в эфире телеканала «Кубань 24». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Специалисты начнут принимать вопросы с 25 ноября. Глава региона подчеркнул, что каждое обращение получит ответ, включая те, которые не успеют прозвучать во время прямого эфира.

Жители могут задать свои вопросы любым из удобных способов: по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8-(861)268-60-44; в чат-боте в мессенджере «Max»; на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

В 2024 году прямой эфир с губернатором Кубани длился почти 4,5 часа. В период подготовки к мероприятию поступило более 9 тыс. вопросов, во время трансляции — еще 1,5 тыс. Большинство обращений касалось проблем ЖКХ, дорожного ремонта, строительства поликлиник и школ.

Нурий Бзасежев