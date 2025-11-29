На Афипском НПЗ потушили пожар после атаки дронов

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, возникший утром 29 ноября после атаки беспилотных летательных аппаратов, полностью потушили. Открытое горение ликвидировали в 11:37, сообщает оперативный штаб Кубани.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Открытое горение удалось потушить силами 65 человек и 21 единицы техники. Фрагменты дронов повредили часть технического оборудования на территории предприятия. Первоначальная площадь возгорания составила около 100 кв. м, к 6:46 пламя локализовали на территории 250 кв. м.

Резервуары завода не пострадали. Сотрудников эвакуировали в укрытие, жертв нет.

Обломки беспилотников также спровоцировали возгорание на территории подсобного хозяйства сельскохозяйственного предприятия в поселке Афипский. Пламя на площади 50 кв. м оперативно потушили, пострадавших нет.

Как сообщал «Ъ-Кубань», силы противовоздушной обороны в ночь на 29 ноября перехватили и уничтожили 11 беспилотников над Краснодарским краем. Всего было уничтожено 103 БПЛА.

Анна Гречко