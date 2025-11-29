Владельца сети отелей Marton вновь заключили под стражу по делу о мошенничестве

Владельца сети отелей Marton Андрея Марченко заключили под стражу по новому делу о крупном мошенничестве, хотя он уже находился под домашним арестом по другому уголовному делу о мошенничестве и самовольном оставлении места службы, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Из материалов Краснодарского краевого суда следует, что 18 сентября было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против Андрея Марченко, еще одного фигуранта и неустановленных лиц. В конце сентября Октябрьский районный суд арестовал предпринимателя, а спустя два дня — его сына Ивана Марченко. Под стражу также отправили бухгалтера компании Ольгу Тимофеенко.

Адвокаты Марченко отмечают, что на момент ареста бизнесмен уже находился под домашним арестом по другому делу. По постановлению 235-го гарнизонного военного суда от 17 июля, ему была избрана мера пресечения до 4 декабря 2025 года.

Согласно материалам Южного окружного суда, еще будучи военнослужащим, Марченко объявили в розыск: его обвиняли в мошенничестве, даче взятки, дезертирстве и неявке на службу свыше месяца. В июне дело передали в Краснодарский гарнизонный военный суд, а затем — по подсудности — в Запорожский гарнизонный военный суд.

Андрей Марченко является соответчиком по иску Генпрокуратуры РФ к экс-председателю Совета судей России Виктору Момотову. Следствие считает, что Момотов нарушал антикоррупционное законодательство и использовал свой статус для легализации активов. Созданная при его участии сеть Marton, по версии следствия, применялась для организации проституции и ухода от налогов.

Как писал «Ъ-Кубань», в середине ноября Октябрьский районный суд Краснодара продлил арест до конца января 2026 года Марченко, его сыну и Ольге Тимофеенко.

Анна Гречко