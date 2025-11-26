Сбер: для развития строительной отрасли Юга России нужен акцент на индивидуальное жилье и социальную инфраструктуру

На конференции Domclick Digital Forum Тарас Скворцов предложил, как адаптировать строительство под запросы регионов

Фото: пресс-служба Сбер

Развитие жилищного строительства на Юге России требует особого подхода с фокусом на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и развитие инфраструктуры. С таким заявлением выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов на конференции Domclick Digital Forum. В своем докладе, основанном на данных СберИндекса, он представил стратегию трансформации строительной отрасли, отметив, что универсальные подходы для разных регионов уже не работают.

Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Покупателей сегодня интересуют не квадратные метры сами по себе, а качество жизни. Поэтому жильё должно располагаться в хорошей локации, быть современным, иметь развитую социальную и транспортную инфраструктуру. Улучшение жилищных условий теперь редко означает увеличение площади. Такой запрос требует ответа как от застройщиков, так и от государства. Выполнение количественных ключевых показателей эффективности — 33 м2 и 38 м2 на человека к 2030 и 2036 году соответственно, а также строительства 120 млн м2 жилья ежегодно к 2030 году –– необходимо сочетать с достижением качественных целей. Без этого невозможно устойчивое развитие строительной отрасли».

Особое внимание в выступлении было уделено регионам с высокой долей сельского населения, к которым, по данным СберИндекса, относится и Южный федеральный округ. Для таких территорий, включая республики Северного Кавказа, предпочтительнее развитие ИЖС, а не массовое возведение многоквартирных домов. Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края вошли в группу из 11 регионов с умеренной потребностью в новом строительстве. А Крым наряду с Москвой и Калининградской областью был отнесён к регионам с высокой потребностью в новом жилье, в том числе и для аренды, чему способствует активное развитие курортной недвижимости.

Потребность в строительстве МКД

Источник: СберИндекс, Центр Финансовой Аналитики

Стремление к качественному и комфортному жилью жителей южных регионов прослеживается и в результатах сентябрьского исследования Домклик, посвященного плотности строительства, а также вместимости и этажности новостроек в разных регионах. Так, в ростовских ЖК в среднем 17 этажей, где располагается 173 квартиры. В сравнении с другими регионами с таким же показателем этажности, это самый маленький показатель по числу квартир. Это свидетельствует о просторном планировании и ориентации на комфорт - девелоперы Ростовской области делают ставку на квартиры большей площади (2-3-4 комнатные), рассчитанные на проживание семей. В Ставропольских новостройках на 9 этажей приходится 109 квартир, что тоже является относительно небольшим показателем, характеризующим неплотную застройку и просторность ЖК. Выделяется только Краснодарский край в силу своей ориентации на курортный регион: здесь на 10-этажный корпус приходится в среднем 189 квартир. В Краснодарских ЖК преобладают малогабаритные квартиры, на которые у жителей и туристов высокий спрос: как для проживания, так и посуточной аренды.

Антон Усачёв, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «С этого года девелоперы Ростовской области постепенно переходят к комплексному развитию территорий. Это новый приоритет донской градостроительной политики, когда застройщики возводят не только жилые дома, но и создают социальную инфраструктуру: парки, скверы, детские сады, поликлиники и т.д. Они выбирают путь качественной, а не количественной застройки. Преобладание компактных ЖК с просторными квартирами — это ответ на запрос семей, которые ценят уют и комфортную среду. Мы видим, что при высокой этажности количество квартир на этаже остаётся небольшим в сравнении с другими регионами. Такой подход ориентирован, в первую очередь, на комфорт для жителей и более качественную городскую среду».