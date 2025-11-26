Сбер назвал самые востребованные ИТ-профессии у жителей Ставрополья

Разработчики, аналитики и эксперты по кибербезопасности стали самыми востребованными ИТ-специальностями среди жителей Ставрополья, следует из статистики Сбера на основе данных школы цифровых технологий «Школа 21».

Фото: сгенерировано нейосетью Сбера ГигаЧат

Так, согласно исследованию, большинство выбрали разработку ПО. Популярны также системный и бизнес-анализ, аналитика больших данных (Data Science) и кибербезопасность. Будущих участников интересуют и недавно открытые программы: проджект-менеджмент и UX/UI-дизайн.

Около 60% претендентов на обучение — жители Ставропольского края. Ежедневно растет и число тех, кто готов приехать в край для обучения из других регионов России: чаще всего — из Свердловской и Ростовской областей, Краснодарского края.

Средний возраст участников 36 лет. Около половины работают и будут совмещать обучение в «Школе 21» с основной занятостью в телекоммуникациях, образовании, промышленности, сельском хозяйстве и финансах. Еще 50% — студенты или ведут проектную деятельность. Около трети уже работают в ИТ-сфере и хотят повысить свои навыки и компетенции.

Бесплатный образовательный проект «Школа 21» реализуется Сбером и Правительством Ставропольского края под личным контролем Губернатора региона.

«Для нас важно, что россияне разных возрастов и профессий заинтересованы развиваться в сфере цифровых технологий в нашем крае. Благодаря высококвалифицированным специалистам появляются новые сервисы, растет привлекательность Ставрополья для жизни и ведения здесь бизнеса»,— отметил Владимир Владимиров, Губернатор Ставропольского края.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил, что один из ключевых факторов успеха любого цифрового проекта — это специалисты: «Мы видим растущий спрос со стороны бизнеса, госорганов и муниципалитетов на цифровых инженеров — профессионалов, обладающих сильными навыками программирования, развитыми мягкими компетенциями и способных решать нестандартные задачи в мультидисциплинарных командах».