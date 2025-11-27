Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Севастополе задержан житель, готовивший взрыв у памятника 300-летия российского флота

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе уроженца Винницкой области 1968 года рождения, которому вменяют подготовку взрыва у памятника 300-летию российского флота. По данным спецслужбы, задержанный, действуя «с целью устрашения населения», изучил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства, приобрел комплектующие и собрал радиоуправляемую осколочно-фугасную бомбу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как утверждается, мужчина также занимался сбором сведений о российских военных объектах на территории Крыма и фиксировал последствия ракетных ударов, публикуя полученные данные на проукраинских ресурсах. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и подготовке к теракту. Судом избрана мера пресечения в виде ареста; фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вячеслав Рыжков

