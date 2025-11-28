Экс-главу УСБ МВД Кубани приговорили к девяти годам лишения свободы

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил девятилетний срок бывшему начальнику управления собственной безопасности МВД по Краснодарскому краю Дмитрию Фролову. Как сообщил пресс-центр судов общей юрисдикции Ростовской области, фигурант признан виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и оштрафован на 5 млн руб.

Дмитрий Фролов лишен звания полковника полиции и права занимать должности в правоохранительных органах в течение пяти лет. При этом суд не усмотрел состава преступления в части обвинения по организации преступного сообщества, признав его невиновным по этой статье.

По данным, опубликованным ранее СКР, Дмитрий Фролов проходил фигурантом дела о коррупции на стационарном посту ДПС «Успенский» на федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Следствие и Генпрокуратура СКФО в 2020 году заявляли о пресечении деятельности группы из семи сотрудников ГИБДД, которые систематически получали взятки. По версии силовиков, фигурант мог получать незаконное вознаграждение в течение нескольких лет, общий размер которого предварительно оценивался более чем в 54 млн руб.

Анна Гречко